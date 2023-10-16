Сборная Белоруссии по футболу забила три мяча в ворота сборной Швейцарии

Белорусы на мажорной ноте завершили провальный для себя отборочный турнир чемпионата Европы 2024.Белорусская национальная сборная по футболу потеряла шансы выйти из группы на турнире 15 октябрям в восьмом туре, сыграв вничью 3-3 со сборной Швейцарии, лидируя по ходу встречи 3-1.