ЮРИЙ ВОРОБЬЕВСКИЙ: "КАББАЛИСТЫ РОТШИЛЬДА УЖЕ СБРОСИЛИ РОССИЮ СО СЧЕТОВ. НАПРАСНО"

Страна и люди

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА ECONOMIST.COM Писатель, православный журналист, исследователь, режиссёр Юрий Воробьевский разгадывает загадки западных каббалистов, разоблачает новую нормальность и объясняет, как нам жить в этих ненормальных условиях.