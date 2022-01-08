Страна и люди

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ЮРИЙ ВОРОБЬЕВСКИЙ: "КАББАЛИСТЫ РОТШИЛЬДА УЖЕ СБРОСИЛИ РОССИЮ СО СЧЕТОВ. НАПРАСНО"

ЮРИЙ ВОРОБЬЕВСКИЙ: "КАББАЛИСТЫ РОТШИЛЬДА УЖЕ СБРОСИЛИ РОССИЮ СО СЧЕТОВ. НАПРАСНО"

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА ECONOMIST.COM Писатель, православный журналист, исследователь, режиссёр Юрий Воробьевский разгадывает загадки западных каббалистов, разоблачает новую нормальность и объясняет, как нам жить в этих ненормальных условиях.

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