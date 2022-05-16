Лаутаро – 6-й в истории «Интера» игрок до 25 лет с 20+ голами в сезоне Серии А

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес сделал дубль в матче чемпионата Италии с «Кальяри» (3:1). Аргентинец стал шестым в истории миланского клуба игроком, забившим не менее 20 голов в одном сезоне Серии А в возрасте до 25 лет.