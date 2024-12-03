Швейцария лишила украинцев с подконтрольных Киеву территорий права на убежище

Национальный совет Швейцарии (верхняя палата парламента) принял решение, согласно которому право на получение защитного статуса S для граждан Украины теперь могут претендовать только жители территорий, которые не контролируются Киевом или находятся в зоне боевых действий.
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