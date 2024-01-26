Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России внесут в Госдуму в феврале

Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России планируется внести в Госдуму в феврале, а аргумент правительства, что ЕАЭС не планирует запрещать вейпы — ерунда, заявил RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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