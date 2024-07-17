🇬🇧 О нехватке тюрем в Великобритании Новое Лейбористское правительство в первые дни у власти сталкивается с серьезной проблемой высокой нагрузки на пенитенциарную систему.
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🇬🇧 О нехватке тюрем в Великобритании Новое Лейбористское правительство в первые дни у власти сталкивается с серьезной проблемой высокой нагрузки на пенитенциарную систему.
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