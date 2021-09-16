Мировое обозрение

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "...Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее назвал разрыв соглашения "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве д...Читателей Le Figa...
  • моряк океанский
    статья повторилась 3 раза! наверное как заклинание! но как известно от постоянного повторения халва - халва, во рту с...Почему дефолт 199...
  • епрст епта
    Красавцы!Стыд и позор амер...

Глава ЦБ заявила, что большая часть работы по расчистке букмекерского сектора закончена

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Большая часть работы по расчистке букмекерского сектора завершена. Однако Банк России не исключает появления отдельных случаев незаконной деятельности на этом рынке, заявила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх