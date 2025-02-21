Квартира в Анапе. Проект Анны Акопян.Организация кухонного пространства — одна из самых насущных проблем, над которой бьются дизайнеры, ведь на кухне все должно быть устроено функционально, красиво и эргономично.
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