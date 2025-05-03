На "Шерпенском плацдарме" взошли цветы-незабудки

На "Шерпенском плацдарме", где хоронят неизвестных солдат, погибших за освобождение Молдавии от нацизма, хороши принялись посаженные там ранее три десятка клёнов, а также взошли цветы-незабудки, что нельзя назвать случайным совпадением.