На "Шерпенском плацдарме" взошли цветы-незабудки

На "Шерпенском плацдарме", где хоронят неизвестных солдат, погибших за освобождение Молдавии от нацизма, хороши принялись посаженные там ранее три десятка клёнов, а также взошли цветы-незабудки, что нельзя назвать случайным совпадением.
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