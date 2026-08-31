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Мамадыш районында су насосын алмаштырырга маташканда бер ир-ат һәлак булган

Татарстанның Мамадыш районында яшәүче ир-ат су насосын мөстәкыйль рәвештә алыштырган. Шул вакытта бер кеше һәлак булган.

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