Минпромторг сообщил о модернизации Ан-2 русскими компаниями

Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков на ВЭФ-2026 сообщил, что несколько русских компаний, среди которых "Русавиапром" и "Технорегион", занимаются модернизацией самолета Ан-2, отмечая хорошие перспективы для его обновления.