США грозят отключить Турцию от SWIFT за торговлю с Россией

Турция вынуждена сокращать торговлю с Россией из-за угроз США отключить местные банки от системы SWIFT и запретить платежи в долларах, заявил РИА Новости заместитель председателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу.
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