Киев, 24 января. МИД Великобритании подставили личности, которые были «неглубоко в теме». Именно они и передали ведомству документы, на которых строятся обвинения Лондона, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в интервью Channel 4.
Киев, 24 января. МИД Великобритании подставили личности, которые были «неглубоко в теме». Именно они и передали ведомству документы, на которых строятся обвинения Лондона, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в интервью Channel 4.
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