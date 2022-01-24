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Бывший депутат Рады Мураев: британский МИД подставили «неглубокие в теме» люди

Бывший депутат Рады Мураев: британский МИД подставили «неглубокие в теме» люди

Киев, 24 января. МИД Великобритании подставили личности, которые были «неглубоко в теме». Именно они и передали ведомству документы, на которых строятся обвинения Лондона, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в интервью Channel 4.

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