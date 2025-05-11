Эксперт рассказал о причинах аннулирования полисов ОМС

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) россиян могут быть аннулированы из-за ошибок в учете личных данных, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии