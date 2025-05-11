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Эксперт рассказал о причинах аннулирования полисов ОМС

Эксперт рассказал о причинах аннулирования полисов ОМС

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) россиян могут быть аннулированы из-за ошибок в учете личных данных, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых.

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Комментарии
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AS
Anatoliy Skorohodov
Когда нашим меньшим братьям делать нечего, они часто тем же занимаются! То есть ищут занятие для души, а не для необходимости и надобности!
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