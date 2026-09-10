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Царьград

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Стилист Лисовец представил новую модную замену оверсайз-нарядам

Стилист Лисовец представил новую модную замену оверсайз-нарядам

Русский стилист Владислав Лисовец предлагает интересную замену для оверсайз-нарядов: в моде снова силуэт «песочные часы».

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