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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Квят: «Ред Булл» перестроится после ухода Ньюи. Команда не состоит из одного человека»

Бывший пилот «Ред Булл» Даниил Квят, ныне выступающий в WEC, оценил уход из чемпионской команды конструктора Эдриана Ньюи.

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