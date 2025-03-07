В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела об обстоятельствах ДТП в Белгородской области

6 марта 2025 года на участке автодороги М2 «Крым» в районе села Великомихайловка Новооскольского городского округа водитель, управлявший микроавтобусом, в котором находились сотрудники одного из предприятий региона, допустил нарушение правил дорожного движения и совершил столкновение с транспортным средством, следовавшим в попутном направлении.