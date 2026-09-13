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Царьград

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ГИБДД оштрафовала 810 водителей на 1,2 млн рублей в Махачкале

ГИБДД оштрафовала 810 водителей на 1,2 млн рублей в Махачкале

9 сентября в Махачкале Госавтоинспекция оштрафовала 810 водителей на 1,215 миллиона рублей за использование мобильных телефонов за рулём.

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