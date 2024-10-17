Под Угледаром, о взятии которого под контроль было объявлено 3 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не оказывают сопротивления российским военным, рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» ВС РФ.
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