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«Остальные отступают или сдаются в плен». Российские военные назвали категорию самых активно сопротивляющихся бойцов ВСУ

«Остальные отступают или сдаются в плен». Российские военные назвали категорию самых активно сопротивляющихся бойцов ВСУ

Под Угледаром, о взятии которого под контроль было объявлено 3 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не оказывают сопротивления российским военным, рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» ВС РФ.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;...Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего...&quot; ©  - такова участь холуя рядом с господином.....
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