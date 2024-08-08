Здание бывшего Горного училища снова пытаются продать в Барнауле

Начальная цена составляет 32,5 млн рублей В системе ГИС "Торги" появилась информация о том, что в столице Алтайского края снова продаётся земельный участок с историческим зданием бывшего Горного училища, расположенного по адресу Красноармейский, 21.
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