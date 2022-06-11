Сегодня в это нервное время, когда Невзоров точно знает, что 80% поддерживающих Путина есть зомбированное и запуганное быдло, и только 20% есть люди со светлыми лицами, которые точно истину знают, я хочу вспомнить о великом фильме про страх.
Сегодня в это нервное время, когда Невзоров точно знает, что 80% поддерживающих Путина есть зомбированное и запуганное быдло, и только 20% есть люди со светлыми лицами, которые точно истину знают, я хочу вспомнить о великом фильме про страх.
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