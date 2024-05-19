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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Lotus играет с FC Bus в 5-м туре Медиалиги

19 мая, воскресенье Lotus – FC Bus  – 0:0 (первый тайм) Lotus (основной состав): Макушин, Мустафаев, Скорых, Атаев, Алиев, Турик, Ахриев, Юрьев, Старостин, Золотарев, Курбанов.

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