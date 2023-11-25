25 октября, к 210-летию со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869), русского композитора, чьё творчество оказало существенное влияние на развитие русского музыкального искусства XIX века, в Бобруйском художественном музее состоится музыкально-литературный вечер ´Друзья, прекрасен наш союз.
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