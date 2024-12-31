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Житель Алтайского края оштрафован за опасные развлекательные поездки для детей

Житель Алтайского края оштрафован за опасные развлекательные поездки для детей

В Егорьевском районе Алтайского края житель был привлечён к ответственности за опасную перевозку детей на тюбингах, прикреплённых к машине.

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