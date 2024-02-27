«Ъ»: Выплаты участникам СВО показали себя

Специалисты Института развивающихся экономик Центрального банка Финляндии выявили в региональной статистике ЦБ РФ аномальный уровень повышения банковских депозитов после проведения спецоперации армии России на Украине.
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