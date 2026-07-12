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Силы ВС РФ поразили предприятия БПЛА, порты Одессы и два склада ГСМ ВСУ: главное за сутки

Силы ВС РФ поразили предприятия БПЛА, порты Одессы и два склада ГСМ ВСУ: главное за сутки

МОСКВА, 12 июля, ФедералПресс. Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по предприятиям по производству беспилотников в Киеве и топливным терминалам в трех областях, Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США, а российским водителям стала доступна интерактивная карта топлива на 29 тысячах АЗС.

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