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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жиру забил 7 голов головой в этом сезоне. В топ-5 лигах больше таких мячей лишь у Кейна – 8

Форвард «Милана» отличился в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Славией» (4:2). По этому показателю среди игроков топ-5 лиг Европы 37-летний француз догнал Хоселу («Реал»).

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