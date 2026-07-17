В Госдуме одобрили новые основания для выдворения иностранцев: разбор 45 пунктов

Перечень нарушений, по которым мигранта могут выслать из России, вырастет вдвое.Комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам помимо штрафа будет грозить выдворение из России.