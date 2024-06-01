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Россия возвращает полетные задания на объекты в США для стратегических ракет — командующий РВСН генерал Каракаев

Россия возвращает полетные задания на объекты в США для стратегических ракет — командующий РВСН генерал Каракаев

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал Сергей Каракаев сообщил о возвращении полетных заданий на военные объекты в США, цитата, в ответ на рост активности американских сил.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Я жму на красную кнопку и ввысь летят ракеты - не зря в институте, я ядерную физику учил... Что-то вспомнилось из далёких далей сознания.
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13 час.
Поля Русс
ЧЕГО СТОИМ???ЧЕГО ЖДЁМ????ХУСИТЫ -ДЕЙСТВУЮТ....👍
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10 час.
Коська
А Великобританию то, Я НАДЕЮСЬ,НЕ ЗАБЫЛИ????
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8 час.

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