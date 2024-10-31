💡В Симферополе ряд улиц остался без света в четверг Электричество временно отключили для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщает «Крымэнерго».
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💡В Симферополе ряд улиц остался без света в четверг Электричество временно отключили для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщает «Крымэнерго».