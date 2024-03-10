ФТС назвала главных торговых партнерах России в Европе

Основными торговыми партнерами России в Европе в 2023 году стали Белоруссия, Германия и Нидерланды. В совокупности на эти государства пришлась почти половина товарооборота, подсчитало РИА Новости, исходя из данных ФТС и национальной статистики других стран.
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