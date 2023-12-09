Центробанк может повысить ключевую ставку

Центробанк на последнем в этом году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике 15 декабря с высокой вероятностью может поднять ключевую ставку еще на один процентный пункт - до 16% годовых.
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