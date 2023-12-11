Западные чиновники все чаще обсуждают необходимость смены президента Украина Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
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