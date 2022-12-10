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Тигиев после боя с Майами: «Со мной все хорошо, все нормально, все великолепно»

Георгий Тигиев впервые обратился к аудитории после боя с Олегом Майами. «Всем привет, всем здорова! В общем, провели бой, скоро все узнаете.

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