Путин рассказал, где должна проходить граница Украины

Граница Украины должна проходить на основании суверенных решений тех людей, которые живут на исторически российских территориях, заявил российский президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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