90 лет Уралвагонзаводу: что пригодилось танкам от первого вагона

Летом 1942 года вагонные тележки на Уральском танковом заводе возили бронекорпуса Т-34 от одной сварочной позиции к другой.
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