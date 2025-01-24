Мария Багреева: к столичному порталу поставщиков подключился 42-й регион

К порталу поставщиков Москвы подключился сорок второй регион — им стала Рязанская область. Теперь государственные и муниципальные заказчики региона смогут публиковать свои закупки на столичном портале поставщиков.
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