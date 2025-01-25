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ПВО России ликвидировали украинский дрон над Белгородской областью

ПВО России ликвидировали украинский дрон над Белгородской областью

Министерство обороны России сообщило об успешной нейтрализации украинского беспилотного летательного аппарата над Белгородской областью с помощью средств противовоздушной обороны.

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