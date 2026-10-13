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Депутат Рады Безуглая призвала начать мобилизацию женщин на Украине

Депутат Рады Безуглая призвала начать мобилизацию женщин на Украине

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала начать мобилизацию женщин на Украине и отправлять всех выпускников и выпускниц школ в армию.

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