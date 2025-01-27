Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Российский лидер отметил, что страны продолжат работу по развитию многопланового двустороннего сотрудничества и повышению эффективности институтов Союзного государства.
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