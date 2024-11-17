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Русская весна

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Ни шанса на успех: украинские контратаки разбиваются ударами российской артиллерии (ВИДЕО)

Ни шанса на успех: украинские контратаки разбиваются ударами российской артиллерии (ВИДЕО)

Командование украинской 38-й бригады морской пехоты продолжает гнать своих боевиков в суицидальные атаки на позиции русской армии в районе Гродовки.

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