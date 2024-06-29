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Царьград

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Дрон атаковал Курскую область: Погибли пять человек. В том числе дети

Дрон атаковал Курскую область: Погибли пять человек. В том числе дети

Украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района, передаёт телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.

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Комментарии
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Л
Людмила
Где наши дроны по Киеву, они там гуляют и верят что мы с мирняком не воюем, а они воюют и опять погибли дети...
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15 час.

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