Для чего Запад создает батальоны белорусских экстремистов

Подавляющее большинство всех гражданских организаций, которые создавались или создаются белорусской оппозицией в изгнании, заточены на имитацию деятельности, рассчитанную на привлечение средств западных спонсоров Источник изображения: odnarodyna.
Подавляющее большинство всех гражданских организаций, которые создавались или создаются белорусской оппозицией в изгнании, заточены на имитацию деятельности, рассчитанную на привлечение средств западных спонсоров Источник изображения: odnarodyna.
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