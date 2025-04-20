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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий после 2:0 с «Уханем»: «Мы контролировали матч, доволен нашим выступлением. Трудно без полного цикла подготовки, дальше должно быть полегче»

Команды встречались в 8-м туре Суперлиги Китая. «Шанхай» Слуцкого забил на 21-й и 49-й минутах: отличились Жоау Карлуш Тейшейра и Андре Луис.

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