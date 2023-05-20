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Захарова раскритиковала канцлера ФРГ Шольца за его насмешку над геноцидом в Донбассе

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в интервью журналисту Томасу Реперу раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав насмешку над геноцидом жителей Донбасса его самой серьезной ошибкой.

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