Захарова раскритиковала канцлера ФРГ Шольца за его насмешку над геноцидом в Донбассе

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в интервью журналисту Томасу Реперу раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав насмешку над геноцидом жителей Донбасса его самой серьезной ошибкой.