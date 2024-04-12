Вашингтон не принимает участие в расследовании У Вашингтона не получится пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» заявлениями о причастности к произошедшей трагедии запрещённой в России террористической организации ИГ*.
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