Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и снес забор жилого дома во Владивостоке

Жители Владивостока стали свидетелями неприятного ДТП, произошедшего на Эгершельде. Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и выехал на обочину, после чего автомобиль снес забор частного дома.
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