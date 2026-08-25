МО России показало работу ЗРПК «Панцирь» против вражеских БПЛА

Министерство обороны России опубликовало кадры работы ЗРПК «Панцирь» против вражеских БПЛА. «ЗРПК «Панцирь» круглосуточно контролирует воздушное пространство по защите критически важных объектов в зоне ответственности группировки войск «Север».
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