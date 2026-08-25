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МО России показало работу ЗРПК «Панцирь» против вражеских БПЛА

МО России показало работу ЗРПК «Панцирь» против вражеских БПЛА

Министерство обороны России опубликовало кадры работы ЗРПК «Панцирь» против вражеских БПЛА. «ЗРПК «Панцирь» круглосуточно контролирует воздушное пространство по защите критически важных объектов в зоне ответственности группировки войск «Север».

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