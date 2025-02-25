Успех DeepSeek вызвал рост спроса на ускорители Nvidia H20 в Китае Из-за санкций США п...

Успех DeepSeek вызвал рост спроса на ускорители Nvidia H20 в КитаеИз-за санкций США поставки в Китай передовых ускорителей Nvidia запрещены, и с этой точки зрения усечённые с точки зрения производительности ускорители H20 являются наиболее продвинутыми решениями Nvidia среди доступных китайским клиентам.