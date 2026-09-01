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Мнение: «Антироссийские санкции для Европы уже давно стали самоцелью», – Владимир Шаповалов

Мнение: «Антироссийские санкции для Европы уже давно стали самоцелью», – Владимир Шаповалов

В эфире программы «Мнение» политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов прокомментировал новость о том, что Евросоюз в середине сентября собирается принять очередной пакет антироссийских санкций.

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